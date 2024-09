Matignon. Encore un Normand Premier ministre ? Après Bernard Cazeneuve, l'hypothèse Thierry Beaudet

Son nom a filtré lundi 2 septembre, au moment où Emmanuel Macron enchaînait les entretiens : avec Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre pressenti pour retourner à Matignon, François Hollande et Nicolas Sarkozy, anciens présidents de la République, et Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Thierry Beaudet est probablement, avec Lucie Castets, le moins connu de ceux dont le nom a été livré pour succéder à Gabriel Attal comme Premier ministre. D'où vient-il ? Eléments de réponse.

Un parcours diversifié

Né à Domfront, dans l'Orne, Thierry Beaudet a un parcours ancré dans la région normande. Après avoir commencé sa carrière comme instituteur dans l'académie de Caen en 1984, il s'est progressivement engagé dans des fonctions associatives et mutualistes, d'abord au sein de la Fédération des œuvres laïques de l'Orne, où il devient secrétaire général et directeur des services.

Son engagement l'amène à rejoindre la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) en 1998, jusqu'à en devenir le président de 2009 à 2017. Il est également à la tête de la Fédération nationale de la mutualité française de 2016 à 2021, et fonde le groupe de protection sociale mutualiste VYV (Union mutualiste de groupe, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France), qu'il préside jusqu'en 2021.

Président du Conseil économique, social et environnemental

Depuis mai 2021, Thierry Beaudet préside le Conseil économique, social et environnemental (CESE), où il s'efforce de renforcer le lien entre les formes représentatives et participatives de la démocratie. Sous sa présidence, le CESE s'est affirmé comme un acteur clé de la société civile, avec pour ambition de peser davantage sur les décisions publiques.

Thierry Beaudet, lors de son discours d'investiture au CESE, a souligné ce qu'il considère comme étant les défis majeurs de notre société : l'urgence écologique, les inégalités économiques et sociales, et la fracture démocratique. Il a appelé à une "République des solutions" en s'appuyant sur le dialogue, l'anticipation, et le compromis pour surmonter ces enjeux. Thierry Beaudet a insisté sur l'importance d'une démocratie mixte et continue, affirmant : "Soyons l'outil d'une République des solutions qui articule efficacement les dynamiques locales et les enjeux globaux !"

Une tradition normande à Matignon ?

La possible nomination de Thierry Beaudet à Matignon s'inscrit dans une "tradition" récente qui voit des Normands occuper le poste de Premier ministre. Après Bernard Cazeneuve sous la présidence de François Holland, natif de Senlis mais attaché à Cherbourg - il en fut le député-maire - Edouard Philippe, maire du Havre et Premier ministre d'Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne, devenue députée du Calvados avant de devenir chef du gouvernement en 2022, la Normandie pourrait une fois de plus être représentée à Matignon.