Politique. La députée du Calvados Elisabeth Borne candidate pour diriger le parti Renaissance

Elle a récemment été réélue dans la sixième circonscription du Calvados. La députée, et ex-Première ministre Elisabeth Borne annonce, ce mercredi 21 août, dans un entretien au Parisien, se porter candidate à la présidence du parti Renaissance. Le parti créé sous l'impulsion d'Emmanuel Macron doit tenir un congrès fin novembre, dans le but d'élire un successeur à Stéphane Séjourné, aujourd'hui ministre de l'Europe et des Affaires étrangères démissionnaire.

Un duel Elisabeth Borne - Gabriel Attal ?

"Je veux mettre mon expérience au service de ce travail, avec humilité et beaucoup de collégialité : donc, oui, je suis candidate à la direction de Renaissance", confie-t-elle. Elle pourrait être en concurrence avec le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, mais Elisabeth Borne juge que "traditionnellement, il n'est pas d'usage d'être président de groupe en même temps que l'on dirige le parti". Or, Gabriel Attal est président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.