Bon plan. Cinq astuces pour réduire votre consommation de chauffage 

Si vous êtes sensible à ce qui allège le portefeuille tout en rendant service à l'environnement, ces conseils et astuces pour réaliser des économies de chauffage tombent à pic. C'est parti pour le top 5 des bons réflexes à suivre !

1. La base pour les économies de chauffage : baissez la température de votre maison

Chauffer moins pour consommer moins ! On est nombreux à privilégier le confort, quitte à surchauffer les lieux. Peut-être n'a-t-on pas conscience de l'économie générée par 1 degré de chauffage. Celle-ci équivaut à 7 % sur la facture. Il est donc plus judicieux d'enfiler une petite laine que de chauffer le salon à 24 °C. L'idée est d'être synchro avec la météo extérieure et les besoins réels pour vivre au chaud.

2. Pilotez le chauffage à l'aide d'un thermostat connecté

Pour faire la paix avec les températures hivernales, mais aussi avec la facture d'énergie qui tombe comme un coup de massue à chaque fois, il y a le thermostat connecté ! Ses atouts ? Piloter la température ambiante avec précision, gérer les absences et les départs précipités, à distance depuis votre smartphone.

3. Programmez la température selon un planning de chauffe millimétré ?

Veillez à programmer vos radiateurs selon des plages horaires qui collent à votre routine hebdomadaire. L'idée est de chauffer quand il faut là où il faut. Commencez par régler le thermostat sur 19 °C pour vous préparer le matin puis pour profiter des soirées dans les pièces de vie. Si on veut s'assurer que le thermostat soit opérationnel, son emplacement ne peut pas être laissé au hasard. En plein courant d'air, en plein soleil ou proche d'une source de chaleur, il pourrait être amené à croire que la température ressentie est plus ou moins forte que prévu, ce qui le pousserait à rectifier le tir, à tort. On l'installe à l'abri de toute variation de température dans la pièce à vivre principale et à au moins 1,50 m du sol.

4. Pensez à l'entretien de vos équipements une fois par an !

Autre point où ça pourrait se corser en matière de coûts énergétiques : des appareils de chauffage mal entretenus. Car si les équipements fonctionnent mal, ils risquent de consommer plus. Pensez à réviser une fois par an votre chaudière au fioul, au gaz ou au bois. Déjà, parce que c'est obligatoire, ensuite, parce que c'est nécessaire pour maintenir la chaudière au top de sa performance et en bonne santé. Aussi, purger deux fois par an les radiateurs, avant et après la période de chauffe, permettra de retirer l'air emmagasiné dans les tuyaux pour qu'ils retrouvent une deuxième jeunesse.

5. Préférez une température sage et constante

L'idéal est de maintenir une température constante qu'on baisse et qu'on ajuste en cas d'occupation des lieux. Ce qui donne environ 19 °C dans le salon, la salle à manger et dans la cuisine, 17 °C dans la chambre et 22 °C dans la salle de bains en cas de présence. La nuit, on peut baisser de 2 °C partout pour ne pas consommer inutilement, mais jamais il n'est question d'éteindre l'ensemble des radiateurs. Chauffer à nouveau l'intérieur en repartant de 0 demande beaucoup trop d'énergie.