Orne. "Des prix inférieurs à 2019" : des tarifs d'électricité avantageux pour 148 collectivités

Bonne nouvelle pour les collectivités ornaises. Grâce à une stratégie d'achat groupé pilotée par le Territoire d'Energie Orne (Te61), les tarifs d'électricité pour le marché 2026-2027 s'annoncent particulièrement avantageux. "On retrouve des prix, pour les années 2026 et 2027, qui sont inférieurs à ce que nous avions en 2019", explique Philippe Auvray, président de Territoire d'Energie Orne. Jusqu'à 83% d'économies pourront être réalisées sur certains contrats, avec en prime un accès facilité à de l'électricité d'origine renouvelable.

Un achat groupé pour l'intérêt général

Depuis 2015, le Te61 coordonne ce groupement d'achat d'électricité pour le compte des collectivités ornaises. L'objectif est de mutualiser les besoins pour peser davantage dans les négociations et obtenir des tarifs plus compétitifs. Avec le soutien de l'Autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE), ce groupement rassemble aujourd'hui 148 collectivités, dont de nombreux établissements publics tels que des centres sociaux (CCAS) et des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour la première fois, le fournisseur Selfee a été retenu pour une période de deux ans.

Un meilleur pilotage budgétaire

Le prix de base du contrat type, appelé "C5", qui concerne notamment les mairies, va bénéficier d'une économie de 75%. Le fournisseur Selfee propose un tarif de 118€ par Mégawattheure (MWh) hors TVA, contre 160€ par MWh hors taxe sur la référence du tarif réglementé de vente. De plus, l'option "électricité d'origine renouvelable" sera proposée à un tarif préférentiel de 1,25€, contre une moyenne de 1,70€ auparavant. "C'est une bouffée d'oxygène pour le budget, là où ça coûter très cher, on revient au même niveau de prix qu'en 2019", poursuit Philippe Auvray. Outre l'intérêt économique, le Te61 encourage ses adhérents à opter pour l'option verte.