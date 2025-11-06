[En images]. Dans les coulisses de l'association Kintsu Jouets au Petit-Quevilly

Jusqu'au 23 décembre, l'association Kintsu Jouets est présente dans la boutique éphémère de l'Economie sociale et solidaire (ESS) au 16 rue Jeanne-d'Arc à Rouen.

Depuis le 11 octobre, Kintsu Jouets s'est installée à la boutique éphémère de l'ESS, rue Jeanne-d'Arc à Rouen. Les jouets, livres, peluches qui sont triés, nettoyés et réparés au Petit-Quevilly sont ensuite mis en rayon.

Fondée en 2021 par Caroline Bories et Frédéric Lemettais, elle propose des jouets et jeux d'occasion. Devenue en 2022 un atelier et chantier d'insertion au 9 rue des Pâtis à Petit-Quevilly, l'association y collecte, trie, nettoie et répare les jouets.

L'étape du tri passée, tous les objets sont nettoyés avec des chiffons en microfibre et des produits respectueux de l'environnement. Comme ils seront ensuite revendus, cette étape est très importante.

Trier, nettoyer, réparer puis revendre

L'atelier Kintsu Jouets du Petit-Quevilly s'étend sur 700m2. "Nous collectons les jeux, jouets et livres puis nous les trions avant de les compléter, les nettoyer, les contrôler et les revendre à petits prix", explique Carine Bories, cofondatrice de l'association.

Carine Bories est la cofondatrice de l'association Kintsu Jouets. Elle navigue entre l'entrepôt de l'association petit-quevillaise et la boutique solidaire de Rouen et se charge aussi d'accueillir les clients jusqu'au 23 décembre.

Un travail rendu possible grâce aux créateurs de l'association et au chantier d'insertion qui permet à 14 personnes, en insertion professionnelle, de retrouver le marché de l'emploi et à trois autres d'être salariées, en CDI. Lors du tri, "on vérifie l'état des jeux et des livres", explique Léa Eponville, agente polyvalente.

Chez Kintsu Jouets, tous les salariés en insertion peuvent faire plusieurs missions. Ils sont tous polyvalents et aptes à trier, nettoyer ou contrôler tous les jeux et jouets. Ce jour-là, Léa Eponville était chargée du tri.

"On regarde s'ils sont abîmés ou incomplets", si c'est le cas ils seront stockés dans un autre endroit. Il faut ensuite recontrôler l'état de l'objet avant qu'un prix ne soit fixé car tous ces jouets sont revendus sur le site internet Label Emmaüs ou dans deux points de vente, Frip&Co Family à Rouen et la boutique Envie du Grand-Quevilly.