Place du commerce en Seine-Maritime. Agence automobile, galerie et parfumerie

Economie. Au Petit-Quevilly et à Rouen, trois nouveautés sont à découvrir. Il s'agit d'une agence automobile, une galerie et une parfumerie.

Publié le 16/11/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Trois nouveaux commerces sont à découvrir : une nouvelle agence Capcar a ouvert au Petit-Quevilly, La galerie de Rouen a ouvert rue de l'Hôpital et la parfumerie Roel Paris s'est installée dans le centre de Rouen.

De nouveaux commerces sont à découvrir cette semaine. Une agence automobile a ouvert au Petit-Quevilly, une nouvelle galerie s'est installée à Rouen ainsi qu'une parfumerie.

Des voitures, peintures et parfums

Une nouvelle agence CapCar, spécialisée dans la mise en relation de vendeurs de véhicules et d'acheteurs, a ouvert au 9 rue des Patis au Petit-Quevilly. Si vous souhaitez vendre votre voiture, les agents s'occupent de trouver un acheteur. L'agence est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. A Rouen, une nouvelle galerie d'art a ouvert en juin dernier au 33 rue de l'Hôpital, elle se nomme la galerie de Rouen. On y retrouve des œuvres d'artistes étant passés par l'Ecole de Rouen et qui datent des années 1900 à 2000. Les prix varient entre 75 et 2000€. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Enfin pour les amateurs de parfums, la parfumerie de niche Roel Paris s'est installée au 5 rue Guillaume le Conquérant à Rouen. Des parfums mixtes allant de 80 à 700€ sont en vente du lundi au samedi de 10h à 21h30 et le dimanche de 13h à 19h.

L'agence CapCardu Petit-Quevilly

Simon Longo et Kévin Gondet sont agents automobiles au sein de l'agence CapCar au Petit-Quevilly.

Elle s'est installée au 9 rue des Patis au Petit-Quevilly. L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Une nouvelle agence CapCar a ouvert au Petit-Quevilly. "C'est une agence sous franchise. On est comme des agents immobiliers mais pour l'automobile", explique Kévin Gondet, agent automobile. Depuis septembre, l'agence met en relation les vendeurs et les acheteurs de véhicules.

La galerie de Rouen vient d'ouvrir

Julien Galichet est le gérant de la galerie de Rouen rue de l'Hôpital. Elle a ouvert en juin dernier.

Elle s'est installée au 33 rue de l'Hôpital dans le centre-ville de Rouen. La galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Dans la galerie de Rouen on retrouve "des œuvres originales et uniques comme des peintures à l'huile, des aquarelles, etc.", énumère Julien Galichet, responsable de la galerie. Ce sont des peintures réalisées par des artistes passés par l'Ecole de Rouen entre les années 1900 et 2000.

Roel Paris, parfumerie de niche

Moussa Cissé est le gérant de la parfumerie Roel Paris à Rouen. C'est une parfumerie de niche donc spécialisée dans des parfums haut de gamme.

Cette boutique a ouvert à Rouen, au 5 rue Guillaume le Conquérant. Elle est ouverte le lundi dès 11h30, à 10h30 du mardi au samedi et le dimanche à 13h.

"Je suis un bon client de parfums de niche alors j'ai eu envie d'ouvrir ma parfumerie", confie Moussa Cissé gérant de Roel Paris. Le nom de la boutique a une signification : le R fait référence à "rêve", le O à "olfactif", le E à "élixir" et le L à "luxe". Des parfums mixtes sont en vente.

