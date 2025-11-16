Place du commerce en Seine-Maritime. Agence automobile, galerie et parfumerie

De nouveaux commerces sont à découvrir cette semaine. Une agence automobile a ouvert au Petit-Quevilly, une nouvelle galerie s'est installée à Rouen ainsi qu'une parfumerie.

Des voitures, peintures et parfums

Une nouvelle agence CapCar, spécialisée dans la mise en relation de vendeurs de véhicules et d'acheteurs, a ouvert au 9 rue des Patis au Petit-Quevilly. Si vous souhaitez vendre votre voiture, les agents s'occupent de trouver un acheteur. L'agence est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. A Rouen, une nouvelle galerie d'art a ouvert en juin dernier au 33 rue de l'Hôpital, elle se nomme la galerie de Rouen. On y retrouve des œuvres d'artistes étant passés par l'Ecole de Rouen et qui datent des années 1900 à 2000. Les prix varient entre 75 et 2000€. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Enfin pour les amateurs de parfums, la parfumerie de niche Roel Paris s'est installée au 5 rue Guillaume le Conquérant à Rouen. Des parfums mixtes allant de 80 à 700€ sont en vente du lundi au samedi de 10h à 21h30 et le dimanche de 13h à 19h.