Place du commerce en Seine-Maritime. Friperie, boulangerie et boutique de vêtements

Economie. Au Houlme, une boulangerie et une friperie viennent d'ouvrir leurs portes et à Rouen, il s'agit d'une boutique de vêtements.

Publié le 23/11/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce en Seine-Maritime. Friperie, boulangerie et boutique de vêtements
Au Houlme, la boulangerie-pâtisserie Maison Lorenzo et la friperie Chez Nath sa fripe ont ouvert. A Rouen, le magasin de vêtements Majo s'est installé dans le centre-ville.

Cette semaine, deux nouveaux commerces sont à découvrir au Houlme : la friperie Chez Nath sa fripe et la boulangerie Maison Lorenzo. A Rouen, une nouvelle boutique de vêtements s'est installée, il s'agit de Majo.

Friperie, boulangerie et boutique

Au 145 rue du Général-de-Gaulle au Houlme, la boulangerie-pâtisserie Maison Lorenzo a ouvert ses portes. Des viennoiseries, du pain, des sandwichs et bientôt, des plats en snacking, sont proposés du lundi au vendredi de 6h30 à 19h et le samedi de 7h à 19h. Au 154 rue du Général-de-Gaulle, toujours au Houlme, on retrouve la friperie Chez Nath sa fripe qui vient aussi d'ouvrir. Des vêtements de seconde main et des accessoires sont en vente. La boutique est ouverte du mardi au jeudi de 13h30 à 18h et du vendredi au samedi de 10h30 à 18h. A Rouen, un nouveau magasin de vêtements mixtes nommé Majo s'est installé au 25 rue Thouret. Son nom fait référence au bleu Majorelle de Marrakech au Maroc, qu'on retrouve à l'extérieur et à l'intérieur du magasin. Des t-shirts, des sweats, des jeans sont en vente le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h30 à 19h.

La boulangerie-pâtisserie Maison Lorenzo

Place du commerce. La boulangerie-pâtisserie Maison Lorenzo
André Lorenzo et son épouse ont pris la succession de la maison Pimont au Houlme. - Christian Pédron

Ce nouveau commerce se situe au 145 rue du Général-de-Gaulle au Houlme. Il est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h et dès 7h le samedi.

Après les époux Pimont, les Lorenzo reprennent cette boulangerie-pâtisserie. "Nous allons proposer des pains spéciaux comme aux châtaignes et des pâtisseries comme le tiramisu framboise", assure André Lorenzo, le gérant. Avec sa femme, il veut apporter des touches personnelles.

Chez Nath sa fripe valorise la seconde main

Place du commerce. Chez Nath sa fripe valorise la seconde main
Nathalie Boulangé est la créatrice de la friperie Chez Nath sa fripe au Houlme. - Christian Pedron

Cette nouvelle boutique s'est installée  au 154 rue du Général-de-Gaulle au Houlme.  Elle est ouverte du mardi au jeudi de 13h30 à 18h, le vendredi et samedi de 10h30 à 18h.

Passionnée de mode et de seconde main, Nathalie Boulangé propose dans sa boutique "des vêtements pour femmes et ados du S jusqu'à la grande taille". Elle dispose aussi d'une sélection d'accessoires neufs dans son commerce, selon les saisons : bonnets, écharpes, bijoux, etc.

Majo, boutique de vêtements

Place du commerce. Majo, boutique de vêtements
Simon Passeman est le gérant de la boutique Majo à Rouen. On y retrouve des vêtements mixtes.

Elle se situe au 25 rue Thouret en face d'Aroma-Zone à Rouen. L'établissement est ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h30 à 19h.

Majo, "c'est un magasin de vêtements multimarques", explique Simon Passeman, gérant de la boutique. En rayon, des vêtements mixtes sont à retrouver. Leurs prix varient de 40 à 250€. Vous retrouverez sur place des t-shirts, des doudounes, des sweats et des pantalons.

