Place du commerce en Seine-Maritime. Friperie, boulangerie et boutique de vêtements

Cette semaine, deux nouveaux commerces sont à découvrir au Houlme : la friperie Chez Nath sa fripe et la boulangerie Maison Lorenzo. A Rouen, une nouvelle boutique de vêtements s'est installée, il s'agit de Majo.

Friperie, boulangerie et boutique

Au 145 rue du Général-de-Gaulle au Houlme, la boulangerie-pâtisserie Maison Lorenzo a ouvert ses portes. Des viennoiseries, du pain, des sandwichs et bientôt, des plats en snacking, sont proposés du lundi au vendredi de 6h30 à 19h et le samedi de 7h à 19h. Au 154 rue du Général-de-Gaulle, toujours au Houlme, on retrouve la friperie Chez Nath sa fripe qui vient aussi d'ouvrir. Des vêtements de seconde main et des accessoires sont en vente. La boutique est ouverte du mardi au jeudi de 13h30 à 18h et du vendredi au samedi de 10h30 à 18h. A Rouen, un nouveau magasin de vêtements mixtes nommé Majo s'est installé au 25 rue Thouret. Son nom fait référence au bleu Majorelle de Marrakech au Maroc, qu'on retrouve à l'extérieur et à l'intérieur du magasin. Des t-shirts, des sweats, des jeans sont en vente le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h30 à 19h.