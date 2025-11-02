En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
Place du commerce en Seine-Maritime. Deux nouveaux lieux gourmands et un bar

Economie. Dans le centre-ville rouennais cette semaine, trois nouveautés sont à découvrir : deux lieuxgourmands et un bar.

Publié le 02/11/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Cette semaine à Rouen trois nouveaux commerces sont à découvrir : le lieu gourmand Nutri Spot où on peut petit-déjeuner et déjeuner, le bar à vin Jaja et le restaurant Nola.

A Rouen, deux nouveaux lieux gourmands sont à découvrir : l'un propose une cuisine saine et gourmande et l'autre, une cuisine venue de Louisiane où le poulet frit est roi. Autre nouveauté, un nouveau bar situé place du Lieutenant Aubert à Rouen a remplacé Au P'ti Verdot.

Deux adresses gourmandes et un bar

Nutri Spot, c'est le nom d'un nouveau commerce situé au 11 rue Ecuyère à Rouen où l'on peut manger des pancakes et gaufres protéinés. Le midi, deux options de gaufres salées, au poulet et pesto ou à la patate douce et à la mozzarella, sont à la carte. En dessert, des brochettes de mini-pancakes sont aussi au menu du lundi de 11h à 18h30, du mardi au jeudi de 8h à 18h30 et du vendredi au samedi de 8h à 19h. Au 63 rue de la République, le restaurant Nola, spécialisé dans le poulet frit typique de Louisiane, a ouvert. Il est ouvert de 12h à 15h et de 19h à 22h30 du mardi au vendredi et jusqu'à 1h le week-end et le dimanche midi. Le bar Jaja a remplacé Au P'ti Verdot au 13 rue du Père Adam à Rouen. On y boit du vin et des cocktails et on y mange de la charcuterie, des frites de patate douce, etc., tous les jours de 18h à 2h.

Nutri Spot, nouveau lieu gourmand

Place du commerce. Nutri Spot, nouveau lieu gourmand
Massias Bounadi et Audrey Poussard sont les gérants de Nutri Spot à Rouen, nouveau lieu gourmand qui a ouvert rue Ecuyère le 30 septembre dernier.

Il a ouvert au 11 rue Ecuyère près de la rue du Gros-Horloge à Rouen. Il est ouvert le lundi dès 11h, mardi à jeudi de 8h à 18h30, vendredi et samedi jusqu'à 19h.

"C'est un lieu sain et gourmand", explique Audrey Poussard, cogérante avec Massias Bounadi. Toute la journée, on peut déguster des gaufres et pancakes protéinés, boire des smoothies et des boissons énergisantes. Le midi, deux recettes de gaufres salées sont aussi au menu.

Le restaurant Nola mise sur le poulet frit

Place du commerce. Le restaurant Nola mise sur le poulet frit
Thomas Zelphin est le cogérant du restaurant Nola à Rouen. Il est spécialisé dans le poulet frit venu du sud des Etats-Unis.

Ce nouvel établissement a ouvert au 63 rue de la République à Rouen. Il est ouvert dès 12h et dès 19h du mardi  au samedi et le dimanche midi.

Thomas Zelphin et son ami Lucas Mierunski ont ouvert Nola, un restaurant spécialisé dans "la cuisine originaire du sud des Etats-Unis", explique Thomas Zelphin. A la carte, on retrouve du poulet frit maison servi avec des gaufres, des burgers, des frites classiques et à la patate douce.

Le P'ti Verdot remplacé par le bar Jaja

Place du commerce. Le P'ti Verdot remplacé par le bar Jaja
Victoria Bertin est la cogérante du bar à vin Jaja à Rouen. Il remplace le P'ti Verdot.

Ce nouveau bar à vin s'est installé au 13 rue du Père Adam à Rouen. Il est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche de 18h à 2h du matin.

Victoria et Louis Bertin viennent d'ouvrir leur bar à vin Jaja à Rouen. "On a mis à la carte du vin rouge, rosé et blanc et aussi des cocktails comme le Lillet tonic", indique Victoria Bertin. Du côté des encas, on peut manger des frites de patate douce, du camembert rôti, de la charcuterie, etc.

