Place du commerce en Seine-Maritime. Deux nouveaux lieux gourmands et un bar

A Rouen, deux nouveaux lieux gourmands sont à découvrir : l'un propose une cuisine saine et gourmande et l'autre, une cuisine venue de Louisiane où le poulet frit est roi. Autre nouveauté, un nouveau bar situé place du Lieutenant Aubert à Rouen a remplacé Au P'ti Verdot.
Deux adresses gourmandes et un bar
Nutri Spot, c'est le nom d'un nouveau commerce situé au 11 rue Ecuyère à Rouen où l'on peut manger des pancakes et gaufres protéinés. Le midi, deux options de gaufres salées, au poulet et pesto ou à la patate douce et à la mozzarella, sont à la carte. En dessert, des brochettes de mini-pancakes sont aussi au menu du lundi de 11h à 18h30, du mardi au jeudi de 8h à 18h30 et du vendredi au samedi de 8h à 19h. Au 63 rue de la République, le restaurant Nola, spécialisé dans le poulet frit typique de Louisiane, a ouvert. Il est ouvert de 12h à 15h et de 19h à 22h30 du mardi au vendredi et jusqu'à 1h le week-end et le dimanche midi. Le bar Jaja a remplacé Au P'ti Verdot au 13 rue du Père Adam à Rouen. On y boit du vin et des cocktails et on y mange de la charcuterie, des frites de patate douce, etc., tous les jours de 18h à 2h.
Nutri Spot, nouveau lieu gourmand
Il a ouvert au 11 rue Ecuyère près de la rue du Gros-Horloge à Rouen. Il est ouvert le lundi dès 11h, mardi à jeudi de 8h à 18h30, vendredi et samedi jusqu'à 19h.
"C'est un lieu sain et gourmand", explique Audrey Poussard, cogérante avec Massias Bounadi. Toute la journée, on peut déguster des gaufres et pancakes protéinés, boire des smoothies et des boissons énergisantes. Le midi, deux recettes de gaufres salées sont aussi au menu.
Le restaurant Nola mise sur le poulet frit
Ce nouvel établissement a ouvert au 63 rue de la République à Rouen. Il est ouvert dès 12h et dès 19h du mardi au samedi et le dimanche midi.
Thomas Zelphin et son ami Lucas Mierunski ont ouvert Nola, un restaurant spécialisé dans "la cuisine originaire du sud des Etats-Unis", explique Thomas Zelphin. A la carte, on retrouve du poulet frit maison servi avec des gaufres, des burgers, des frites classiques et à la patate douce.
Le P'ti Verdot remplacé par le bar Jaja
Ce nouveau bar à vin s'est installé au 13 rue du Père Adam à Rouen. Il est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche de 18h à 2h du matin.
Victoria et Louis Bertin viennent d'ouvrir leur bar à vin Jaja à Rouen. "On a mis à la carte du vin rouge, rosé et blanc et aussi des cocktails comme le Lillet tonic", indique Victoria Bertin. Du côté des encas, on peut manger des frites de patate douce, du camembert rôti, de la charcuterie, etc.
