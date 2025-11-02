Place du commerce en Seine-Maritime. Deux nouveaux lieux gourmands et un bar

A Rouen, deux nouveaux lieux gourmands sont à découvrir : l'un propose une cuisine saine et gourmande et l'autre, une cuisine venue de Louisiane où le poulet frit est roi. Autre nouveauté, un nouveau bar situé place du Lieutenant Aubert à Rouen a remplacé Au P'ti Verdot.

Deux adresses gourmandes et un bar

Nutri Spot, c'est le nom d'un nouveau commerce situé au 11 rue Ecuyère à Rouen où l'on peut manger des pancakes et gaufres protéinés. Le midi, deux options de gaufres salées, au poulet et pesto ou à la patate douce et à la mozzarella, sont à la carte. En dessert, des brochettes de mini-pancakes sont aussi au menu du lundi de 11h à 18h30, du mardi au jeudi de 8h à 18h30 et du vendredi au samedi de 8h à 19h. Au 63 rue de la République, le restaurant Nola, spécialisé dans le poulet frit typique de Louisiane, a ouvert. Il est ouvert de 12h à 15h et de 19h à 22h30 du mardi au vendredi et jusqu'à 1h le week-end et le dimanche midi. Le bar Jaja a remplacé Au P'ti Verdot au 13 rue du Père Adam à Rouen. On y boit du vin et des cocktails et on y mange de la charcuterie, des frites de patate douce, etc., tous les jours de 18h à 2h.