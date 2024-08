Place du commerce. L'offre commerciale s'agrandit à Rouen

Le paysage commercial continue de se renouveler à Rouen. Trois nouvelles adresses ont ouvert : un magasin de réparation de vélos, d'une fromagerie et d'une boutique de produits artisanaux et locaux.

Vélos, fromages et produits artisanaux

Rue Saint-Julien, un nouveau réparateur de vélos propose ses services. Le magasin de Bertrand Moutrille Berti Cycles est ouvert du lundi au mercredi uniquement sur rendez-vous et de 10h à 19h du jeudi au vendredi et jusqu'à 18h le samedi. En haute saison, mieux vaut prendre rendez-vous. Rue Beauvoisine, Bar Bickett vient d'ouvrir. C'est une crémerie/fromagerie avec un côté bar à fromages. Rue Ganterie, une nouvelle boutique d'articles faits main a ouvert. Elle se nomme Les Copines et a été imaginée par trois amies : Pascale Croin, céramiste, Claire Maunand, couturière, et Olivia Lapourré, créatrice de bijoux upcyclés (à partir de matériaux récupérés). Les trois Rouennaises accueilleront des créateurs mettant en valeur l'artisanat local.

