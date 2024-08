Place du commerce. Des nouveautés dans l'agglomération de Rouen

Cette boutique vient d'ouvrir au 44 square d'Anstey à Boos, près de Rouen. Elle a ouvert il y a environ un mois avec une partie épicerie fine.

Tous les jours excepté le dimanche et le lundi, de 10h à 12h et 14h à 19h, "je propose plus de 13 variétés de cafés torréfiés par mes soins", assure William Bellon le gérant de Coffee Tea. 90 sortes de thés et tisanes ainsi que des chocolats belges et français sont aussi à retrouver en vitrine.