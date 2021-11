Bonne table près de Caen. L'univers Moulinex au Presse-purée

Installé dans une zone industrielle à Cormelles-le-Royal, le restaurant Le Presse-purée est surtout connu des commerciaux et salariés des alentours. Pourtant, l'adresse vaut le détour : on se retrouve dans un véritable musée dédié à Moulinex, et pour cause, depuis 15 ans, le restaurant est installé dans l'ancienne infirmerie de l'usine fermée en 2001. "Je ne suis pas passionné par Moulinex, mais je me suis pris au jeu, confie Serge Filipe, le gérant. Lorsque je faisais des brocantes et que je trouvais un appareil Moulinex, je l'achetais. Je dois être un des seuls endroits où il y a tous les appareils Moulinex de l'époque." De nombreuses personnes sont venues aussi lui en donner. Désormais, le gérant estime avoir quelque 150 appareils manuels d'époque, qu'il garde précieusement.

La chips traditionnelle

Entre les affiches au mur en référence à la marque et les chaises vintage, nous sommes en effet plongés dans cet univers. Côté cuisine, "c'est traditionnel, avec des produits frais et fait maison". Je me laisse tenter par le burger, d'autant plus après avoir vu sur les tables d'à côté ces fameuses chips qui me font de l'œil. En effet, "ce sont les spécialités" de la maison ! "Je les fais depuis le début. Quand j'ai le malheur d'arrêter, les clients ne sont pas contents, sourit Serge Filipe. Je ne peux plus les enlever maintenant." C'est bon et ça change des traditionnelles frites. Autre plat phare de l'établissement : la purée. Il faut dire que c'est avec l'invention du presse-purée, entre autres, que Jean Mantelet a créé Moulinex. Je ne peux pas résister à l'envie d'un dessert. Mon choix se porte sur une crème brûlée pour finir sur la note sucrée que j'affectionne tant. Le tout m'aura coûté 21 euros et, en prime, j'aurais fait un voyage dans le temps !

Pratique. Le Presse-purée, 19 espace Jean Mantelet à Cormelles-le-Royal. Ouvert du lundi au vendredi le midi. Le soir et le week-end, ouverture sur réservation pour 20 personnes minimum. 02 31 72 06 01.