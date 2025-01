Orne. Le festival Les Bichoiseries ajoute six nouveaux groupes à sa programmation

La programmation commence à prendre forme. Six nouveaux groupes rejoignent l'affiche 2025 des Bichoiseries, alors que Cali, Maddy Street ou encore Féfé ont déjà été annoncés sur la scène du festival de Cerisy-Belle-Etoile, près de Flers, les 26 et 27 juin.

• A lire aussi. Orne. Festival Les Bichoiseries : trois nouveaux noms dévoilés

Meute

La fanfare allemande Meute sera sur le Mont de Cerisy, vendredi 27 juin. Composé de onze musiciens, le groupe reprend et arrange des œuvres techno et house par des DJ bien connus, à l'aide de ses instruments de fanfare comme la trompette, le tuba ou encore le xylophone. Meute ne devrait pas manquer de faire danser le public.

Bagarre

Bagarre transforme chaque concert en manifestation d'amour collectif. Le groupe français déconstruit tous les codes de la musique, mélangeant trap, chanson, pop et punk, avec un seul objectif : faire danser et vibrer le public, comme si la révolution passait par un gigantesque câlin sur le dancefloor.

Johnny Mafia

Le groupe de rock et punk Johnny Mafia va débarquer sur la scène des Bichoiseries. L'énergie débordante du quatuor, qui ferait saigner les guitares, fait de chacun de ses shows une émeute sonore, si bien que le groupe s'est forgé une implacable réputation de groupe de scène.

Komodrag and the Mounodor

Après un passage sur la scène du Hellfest en 2024, Komodrag and the Mounodor sera aux Bichoiseries. Le groupe breton aux deux batteries sur scène, attaché au rock des années 70, est une machine à remonter le temps qui promet de faire voyager le public entre le rock US et l'esprit libre de la Bretagne.

No suicide act

Le jeune groupe lyonnais No Suicide Act est le mariage du jazz et du punk avec Lionel Martin, alias Madsaxx au saxophone, et François Guillemot, aussi connu sous le nom Fanxoa, au chant, qui était la voix de Bérurier Noir.

Makoto San

Enigmatiques et originaux : deux termes pour qualifier le groupe Makoto San. Ses quatre membres sont masqués et fusionnent percussions en bambou et sons électroniques pour créer une musique envoûtante et hybride. Leur premier album "Moso" est un voyage sonore qui ne ressemble à aucun autre.

Vous pouvez accéder à la billetterie sur bichoiseries.com. Il faut compter 38€ pour assister à une soirée. Le pass pour les deux jours coûte 63€.