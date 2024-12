Orne. Festival Les Bichoiseries : trois nouveaux noms dévoilés

Trois nouveaux artistes s'ajoutent à l'affiche des Bichoiseries. Après avoir annoncé Cali et Maddy Street, les organisateurs du festival de Cerisy-Belle-Etoile continuent de dévoiler la programmation de cette 18e édition, mardi 17 décembre. Plus de 6 000 festivaliers sont attendus sur le mont de Cerisy, les 27 et 28 juin 2025.

Féfé

L'artiste Féfé se produira sur scène vendredi 27 juin aux Bichoiseries, le même soir que les deux têtes d'affiche. Connu pour son style musical éclectique et ses performances énergiques, il va conquérir le cœur du public avec ses mélanges de pop, rap, reggae, blues et hip-hop.

Déportivo

Une soirée explosive aux Bichoiseries, c'est la promesse faite avec la programmation de Déportivo. Le groupe des Yvelines mélange rock indépendant, post-grunge et pop rock. Un album est attendu au premier trimestre 2025, avant leur passage sur le mont de Cerisy samedi 28 juin.

Pierre Hugues José

L'atypique Pierre Hugues José s'ajoute à la soirée du samedi 28 juin. Ancien docteur en neurosciences, il a décidé de se consacrer pleinement à la musique et a rapidement gagné en popularité grâce à son style de rap distinctif. Il se distingue aussi par son humour décalé et ses références fréquentes à sa région natale, la Haute-Saône.

Vous pouvez accéder à la billetterie sur bichoiseries.com. Il faut compter 38€ pour assister à une soirée. Le pass pour les deux jours coûte 63€.