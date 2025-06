Orne. Festival Les Bichoiseries : derniers jours pour profiter des tarifs réduits à une semaine de l'ouverture

La fête approche au mont de Cerisy ! Le site naturel de Cerisy-Belle-Etoile, près de Flers, accueille le festival Les Bichoiseries, vendredi 27 et samedi 28 juin. MC Solaar, Cali, Féfé ou encore Maddy Street, parmi la programmation d'une douzaine d'artistes, monteront sur scène pour cette 18e édition.

Tarifs réduits jusqu'au 24 juin

Pour chanter, sauter et passer un bon moment, la billetterie est encore ouverte. Et pour les retardataires, il ne reste plus que quelques jours pour profiter des tarifs préférentiels. Jusqu'au 24 juin compris, les billets d'un soir sont disponibles à 38€ au lieu de 43€ et les pass deux jours à 63€ au lieu de 73€.

Pratique. Billetterie sur bichoiseries.com