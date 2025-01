Orne. Festival Les Bichoiseries : MC Solaar et Dominique Février complètent l'affiche

La programmation est désormais complète. Le Festival des Bichoiseries a dévoilé samedi 18 janvier les quatre derniers artistes à l'affiche. Ils rejoignent, entre autres, Maddy Street, Féfé et Cali déjà annoncés sur la scène du festival de Cerisy-Belle-Etoile, près de Flers, les 27 et 28 juin.

MC Solaar

Pionnier du rap français dans les années 90, MC Solaar continue de s'affirmer comme l'une des plus belles plumes de la scène francophone. Après de multiples distinctions, dont 5 Victoires de la musique et de nombreux disques d'or, il revient sur le devant de la scène avec un nouvel album et une tournée, qui affiche déjà complète.

Dominique Février

Un phrasé désabusé et incisif, une ambiance électrique des productions… Entre la liberté de ton du rap alternatif et les influences électro garage, le duo Dominique Février propose lors de ses concerts un univers sous tension à l'énergie brute.

La programmation complète

Pour clore la soirée du vendredi, l'organisation des Bichoiseries invite également Le Shogun et Hole Right, qui vont unir leurs forces pour offrir un "after légendaire", de 2h à 5h du matin.

• Vendredi 27 juin : Meute - Cali - Bagarre - Féfé - No Suicide Act - Maddy Street - Shogun B2B Hole Right.

• Samedi 28 juin : Déportivo - Makoto San - Komodrag and the Mounodor - Pierre Hugues José - Johnny Mafia - Dominique Février - MC Solaar.

Vous pouvez accéder à la billetterie sur bichoiseries.com. Il faut compter 38€ pour assister à une soirée. Le pass pour les deux jours coûte 63€.