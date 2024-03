Cerisy-Belle-Étoile. Festival Les Bichoiseries : la billetterie est ouverte

Prenez vos places ! La billetterie est ouverte pour la 17e édition du festival Les Bichoiseries. 13 artistes, dont Superbus et Tagada Jones, seront présents sur le mont de Cerisy-Belle-Etoile, près de Flers, pour deux jours de fête les vendredi 28 et samedi 29 juin.

Pour une soirée ou les deux jours sur place, vous pouvez acheter votre billet sur le site en ligne des Bichoiseries ou dans l'un des points de vente physique : le centre E.Leclerc de Flers, les offices de tourisme de Flers et de La Ferté-Macé, et le bar La Taverne à Flers. Les tarifs réduits, soit 33€ le billet d'un soir et 55€ le pass 2 jours, sont disponibles jusqu'au 21 juin.

