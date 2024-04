Orne. Le député Jérôme Nury a rencontré Gabriel Attal

Le député de l'Orne Jérôme Nury a rencontré lundi 8 avril Gabriel Attal. Il a échangé avec le Premier Ministre au sujet de France ruralités revitalisation (FRR). Ce dispositif, qui remplacera au 1er juillet les Zones de revitalisation rurale (ZRR), a pour but d'aider au développement des territoires ruraux, principalement à travers de mesures fiscales et sociales. Le député a évoqué le cas particulier de Briouze, exclu du zonage malgré un "territoire totalement rural" et dont le maire, Jacque Fortis, menace de démissionner si la ville n'est pas repêchée.

"Le Premier ministre a confirmé la volonté du gouvernement de rattraper les communes exclues du nouveau zonage à condition qu'elles fassent partie d'un bassin de vie différent de la ville centre de l'intercommunalité et correspondant à des critères de territoires ruraux", écrit l'élu dans un communiqué. "Même avec ce rattrapage, qui permet de faire revenir des communes ornaises dans le dispositif, des injustices perduraient notamment quand le territoire rural se trouve dans un bassin de vie (au sens de l'INSEE) trop dense. En l'occurrence Briouze se trouvant dans le bassin de vie de Flers", ajoute-t-il.

Le député a donc fait plusieurs suggestions au Premier ministre. "D'abord, mettre en place un moratoire national permettant durant 3 ans, soit jusqu'en juillet 2027, de maintenir exceptionnellement les communes sortant de ZRR dans le dispositif FRR. Ensuite, intégrer dans France ruralités revitalisation l'ensemble des communes labellisées Petites villes de demain, sans exclusion." Ainsi, Briouze serait réintégrée dans la FRR.