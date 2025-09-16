Près de Coutances. Accident entre une voiture sans permis et un utilitaire : un adolescent blessé

Une collision s'est produite ce mardi 16 septembre un peu après 7h30 à Saint-Sauveur-Lendelin, route du Mont-Joly entre un véhicule utilitaire et une voiture sans permis.

Un jeune homme de 17 ans

Son conducteur, un jeune homme âgé de 17 ans a été légèrement blessé. Son état a malgré tout nécessité son transport vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

Le conducteur de l'utilitaire, un homme de 22 ans, a été laissé sur place, indemne.

