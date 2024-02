Manche. Six blessés dont une enfant de trois ans dans deux accidents de la route

Deux accidents se sont produits ce dimanche 11 février, sur les routes de la Manche.

Le premier a eu lieu dans l'après-midi, sur la RN13, au niveau de Saint-Côme-du-Mont, impliquant une voiture seule. Une femme âgée de 25 ans et une fillette âgée de 3 ans ont été blessées. Les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin.

En début de soirée, au niveau de la commune de La Luzerne près de Saint-Lô, une collision s'est produite entre deux voitures. Quatre personnes ont été blessées, deux hommes âgés de 69 et 20 ans et deux femmes âgées de 64 et 19 ans. Ici aussi, les victimes ont été transportées par les secours à l'hôpital.