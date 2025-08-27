Condé-sur-Vire. Deux femmes blessées dans une collision entre une voiture et un engin agricole

Une collision s'est produite entre une voiture et un engin agricole, type Manitou, mardi 26 août vers 14h à Condé-sur-Vire lieu-dit le Sault.

Dans la voiture deux femmes âgées de 32 et 37 ans ont été légèrement blessées. Leur état a nécessité un transport vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô. Le conducteur de l'engin agricole, un homme de 23 ans, est indemne.

11 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.