Manche. Une conductrice de 19 ans fait plusieurs tonneaux après une perte de contrôle de son véhicule

Grosse frayeur pour une jeune conductrice dans la Manche. En fin d'après-midi, samedi 25 octobre, un véhicule a réalisé plusieurs tonneaux sur la RD13, à hauteur de Maupertuis, entre Saint-Lô et Villedieu-les-Poêles. A son bord, une femme de 19 ans, qui a perdu le contrôle de la voiture.

Prise en charge à l'hôpital de Saint-Lô

Une dizaine de sapeurs-pompiers sont vite intervenus sur place pour lui porter secours. Finalement, son état est considéré comme "léger" par les secouristes, qui l'ont tout de même redirigée vers l'hôpital de Saint-Lô.