Saint-Lô. Travaux sur la RN 174 : la circulation fortement ralentie

Mobilité. La circulation est fortement ralentie sur la RN 174 au niveau de Saint-Lô, ce jeudi 11 septembre.

Publié le 11/09/2025 à 12h07 - Par Thierry Valoi
La RN 174 est fermée à Saint-Lô - Thierry Valoi

La circulation est totalement interrompue sur la RN 174 ce jeudi 11 septembre à Saint-Lô entre la sortie N° 5 au niveau du conseil départemental de la Manche et la sortie 6 au niveau d'Agneaux. Des travaux de réfection de la chaussée sont en cours.

Une réouverture prévue ce soir

Ces travaux génèrent de forts ralentissements et bouchons importants depuis le début de la journée. Réouverture programmée de la section fermée ce jeudi 11 septembre en début de soirée vers 18h.

