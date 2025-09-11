Saint-Lô. Travaux sur la RN 174 : la circulation fortement ralentie

La circulation est totalement interrompue sur la RN 174 ce jeudi 11 septembre à Saint-Lô entre la sortie N° 5 au niveau du conseil départemental de la Manche et la sortie 6 au niveau d'Agneaux. Des travaux de réfection de la chaussée sont en cours.

Une réouverture prévue ce soir

Ces travaux génèrent de forts ralentissements et bouchons importants depuis le début de la journée. Réouverture programmée de la section fermée ce jeudi 11 septembre en début de soirée vers 18h.

• A lire aussi. Eure. Une femme meurt percutée par un train