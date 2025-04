Rouen. "On se sent seul" : les galeries d'art contemporain connaissent des difficultés financières

Elles pullulent dans la ville mais sont souvent vides. Les galeries d'art contemporain peinent à rencontrer leur public à Rouen, région pourtant mère de l'impressionnisme, courant connu à l'international. "Nous, on est des épiciers, sauf qu'on vend de l'art", lance un brin provocateur Pierre Gentès, gérant de la Galerie 75, rue de Bouvreuil à Rouen, qui se perçoit comme "un intermédiaire" entre l'artiste et son public. Il va fêter ses 13 ans d'existence au mois de novembre. Ancien commercial à la retraite, le Rouennais assume "ne pas être rentable" avec son entreprise même s'il considère que sa "structure économique n'a pas d'importance". Preuve de la fragilité de son secteur, "on a relativement peu de passage, admet le galeriste, je trouve que le public rouennais est assez rétif." Pierre Gentès privilégie le système classique de commission pour vendre ses tableaux. Dans le secteur il est en moyenne de 50-50 entre le gérant de la galerie et l'artiste mais malgré cette part importante, les "frais et charges importantes des galeries" ne lui permettent pas de dégager de bénéfices suffisants pour en vivre et Pierre Gentès est obligé de compléter avec sa retraite.

Etre patient et se faire connaître

Ouvert depuis deux mois maintenant, lui non plus n'est pas rentable mais compte bien le devenir. Antoine Lavrirotte, jeune galeriste de 24 ans, a installé "l'Art des Marines" rue Saint-Nicolas à Rouen. D'abord, "il faut faire connaître la galerie", explique-t-il. "La semaine dernière je n'ai rien vendu mais il a fallu quand même payer le loyer, l'électricité etc." Et comme ses confrères, la fréquentation aussi bonne soit-elle ne garantit pas la vente. "Il y a des gens qui sont venus trois fois ces deux derniers mois, peut-être qu'ils achèteront dans six mois, tout le monde n'achète pas un tableau à 3 000 euros sur un coup de tête." En plus des particuliers, le Rouennais s'intéresse aussi aux entreprises friandes d'art moderne qui peuvent bénéficier de réductions fiscales en achetant des œuvres qu'elles exposent dans leurs locaux.

Mais "la plupart des ventes se font le jour du vernissage et plutôt dans l'entourage de l'artiste", a remarqué Colette Gorblin, gérante de la Galerie de l'Angle, rue Beauvoisine, qui a débuté à Paris avant de venir s'installer dans la capitale normande en 2023. Pour trouver un équilibre financier, la Normande d'adoption se donne "deux ou trois ans", mais déplore le manque "d'aide institutionnelle" pour les petites galeries comme la sienne, "on se sent seul".

Bien plus grande, la Galerie Panis ne parvient pas non plus à faire vivre son gérant Jean-Guillaume Panis, installé rue Jeanne d'Arc, bien que son marché soit plus large. "Les galeries comme la mienne sont dans le réseau des institutions (les musées par exemple) qui nous voient comme des défricheurs d'artistes qui sont exposés aussi chez eux", lance le galeriste qui mise également beaucoup sur les foires et salons d'art. Il revient justement du salon international Art Paris au Grand Palais au côté de 166 autres galeries. "En quelques jours j'ai pu rencontrer énormément de collectionneurs ou d'institutions, ce sont des moments où peut se concentrer un chiffre d'affaires important." Au-delà de la vente, exposer c'est aussi permettre de développer la carrière d'un artiste qu'on représente, "les foires c'est aussi l'opportunité de faire découvrir les artistes aux conservateurs de musée, aux curateurs, aux commissaires d'exposition".