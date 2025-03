Seine-Maritime. Il lance une galerie d'art en ligne dédiée à 100 % aux artistes féminines

Après 30 ans chez L'Oréal aux services marketing et RH, Jean-Baptiste Bettencourt décidé de donner de la visibilité aux femmes dans l'art.

Pour que l'art se décline aussi au féminin

Cet habitant de Saint-Maurice-d'Etelan, près Port-Jérôme-sur-Seine, a créé en mars 2024 une galerie d'art en ligne, MAG The Women Gallery, la première galerie d'art en ligne dédiée exclusivement aux artistes féminines.

Il a été inspiré par la vie de sa mère, Monique Apple (1937-1998). Ecrivaine et artiste, elle a publié à 20 ans son premier livre. Mais elle vécut dans l'ombre artistique de son mari, Pierre Bettencourt (1917-2006) un écrivain, poète, éditeur, voyageur et peintre français.

Jean-Baptiste Bettencourt - MAG The Women Gallery

Un acte militant

Jean-Baptiste Bettencourt voit en sa galerie un acte militant. "Nous avons créé MAG The Women Gallery pour que les artistes féminines ne soient plus ignorées. Notre ambition est de leur offrir un espace de visibilité et d'encourager un changement durable dans le monde de l'art. Je veux offrir une visibilité essentielle aux œuvres de celles qui ont été trop longtemps ignorées et oubliées."

Actuellement, le marché de l'art représente 55 milliards d'euros dans le monde et la part des ventes des artistes féminines est seulement de 2%. Pour l'heure, le catalogue de la galerie de Jean-Baptiste Bettencourt compte une dizaine d'artistes. Il sillonne le monde pour trouver de nouveaux talents. A terme, il prévoit de mettre en avant une trentaine d'artistes.