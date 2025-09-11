Rouen. Le peintre Daniel Authouart participe à l'exposition collective "Souvenirs de vacances"

Célèbre pour ses toiles sur New York et le rêve américain, Daniel Authouart expose ses "Souvenirs de vacances" à la galerie Rollin à Rouen à partir du 12 septembre.

C'est quoi la définition des vacances

pour Daniel Authouart ?

"Pour moi, les vacances c'est d'abord un carnet et un crayon, c'est pouvoir me poser quelque part et observer. Quand j'étais à New York, je prenais un journal, je le posais par terre, je m'asseyais dans la rue et je me laissais emporter par l'ambiance. Pour moi c'est ça les vacances, c'est être imprégné. Imprégné de la plage du Havre, des rues de Rouen ou de New York."

Vous êtes au contact de la rue

comme peut l'être un photographe ?

"La photographie c'est le décalque de ce qu'il y a. Moi ce qui m'intéresse ce n'est pas de décalquer la surface, c'est d'entrer dans la surface. Si je reste plusieurs heures au même endroit je vais voir des choses que je n'aurais pas vues au premier regard. C'est un vrai défi pour un photographe de faire autre chose que simplement reproduire ce qu'il a vu."

Que reste-t-il de votre fascination pour New York ?

"J'ai découvert véritablement New York quand j'avais déjà une quarantaine d'années, avant cela je ne voyais la ville qu'à travers les livres, les bandes dessinées et du cinéma. Quand j'y suis allé pour la première fois dans les années quatre-vingt, il ne restait plus grand-chose de cette époque. J'y suis donc retourné à la recherche des traces du New York de légende pour reconstituer ce monde qui n'a d'ailleurs pas tout à fait existé. Je regarde toujours en arrière, dans un miroir dans lequel je suis. Je crois que si je regarde dans le miroir du New York de 2025, je n'y suis plus."