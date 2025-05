Rouen. Au café Cocoon Art, j'ai créé mon propre tableau avec de la peinture acrylique

Après avoir testé le café céramique de L'Echappoterie à Rouen, j'ai découvert cette semaine le café créatif Cocoon Art situé au 34 rue des Augustins à Rouen. Dans ce lieu, on peut prendre une boisson, une pâtisserie et peindre sur une toile avec de la peinture acrylique.

S'évader en peignant comme un artiste

A mon arrivée, Leila Tazine, créatrice de Cocoon Art, m'accueille avec Margot Détaille avec qui elle travaille. La première étape consiste à "choisir sa toile parce qu'il y a différentes tailles", m'explique-t-elle. J'ai aussi à ma disposition plusieurs types de pinceaux, des crayons à papier, des feutres acryliques, etc. N'ayant pas d'inspiration lors de ma venue, je feuillette des porte-vues regroupant plusieurs dessins : animaux, nature et paysages sous la forme de tutoriels qui permettent de suivre les étapes pas à pas. N'étant ni une grande dessinatrice ni une peintre dans l'âme, je choisis un format de taille moyenne puis je m'installe sur une table et dispose ma toile sur un petit chevalet. C'est décidé, je vais dessiner au crayon à papier une grenouille sur une feuille de nénuphar et une autre feuille de nénuphar sur laquelle se trouve une fleur. Heureusement le tutoriel que j'ai trouvé dans le classeur me permet de dessiner à mon rythme. Bien sûr, je commence par peindre le fond de ma toile. La couleur choisie ? Le bleu, comme l'étendue d'eau sur laquelle flotteront mes nénuphars.

J'ai peint ma première toile avec de la peinture acrylique au café créatif Cocoon Art.

Au premier abord, c'est plutôt simple mais lorsqu'il faut peindre au niveau des contours de la grenouille et des nénuphars prédessinés, c'est plus dur alors j'utilise un pinceau plus petit. Je choisis du vert pour colorer ma feuille de nénuphar puis pour ma grenouille je rajoute du blanc pour éclaircir la couleur. Mais en peignant, je m'aperçois que l'on distingue moins les contours de ma grenouille et ses pattes alors j'utilise un marqueur noir pour les redéfinir. Pour ma fleur de nénuphar, je mélange dans ma palette du rouge et du blanc pour obtenir un rose puis je peins ma fleur que je vais aussi redessiner au marqueur. Je suis plutôt satisfaite de ma toile, je pense d'ailleurs l'offrir en cadeau pour la Fête des mères le 25 mai mais avant ça, "vous pouvez laisser votre toile une semaine, on pourra la vernir ensuite", assure Leila Tazine. Si vous aussi vous voulez découvrir ce lieu mais que vous travaillez la journée, vous pouvez venir le week-end ou suivre un cours de peinture le jeudi ou vendredi de 20h à 23h.