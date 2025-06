Place du commerce en Seine-Maritime. Des bars et un nouveau café à découvrir

A Rouen, trois nouveaux commerces sont à découvrir dans le centre-ville : le bar Bec Bien Zen, le Cœur Café et Le Comptoir.

Bières, tapas et café

Situé au 154 rue Eau-de-Robec à Rouen, le bar à tapas Le Bec Bien Zen a ouvert ses portes le 17 avril dernier. Des bières artisanales, des cocktails maison et sur mesure, du vin, etc., sont à la carte. Pour grignoter, il y a des tartinables maison comme du tzatzíki et du houmous. Les clients sont les bienvenus du mardi au samedi de 17h à minuit avec "l'happy hour" de 18h à 20h. Au 61 rue Ganterie à Rouen, le Cœur Café a ouvert le 21 mai. On peut prendre une boisson chaude ou froide et déguster une pâtisserie. Le lieu est ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h. Enfin, au 29 rue Damiette à Rouen, Le Comptoir, nouveau bar à vins et tapas, a ouvert le 27 mai. Il est cogéré par Quentin Le Deunff, chef du restaurant l'Epicurius, et son responsable de salle Laurent Bachelet. Du mardi au samedi de 18h à minuit et le week-end, un peu plus tard, on y déguste le pâté en croûte de Quentin Le Deunff, du pressé de bœuf au foie gras et même des huîtres.