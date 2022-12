Bonne table à Rouen. L'Epicurius, la gastronomie dans la convivialité

La période des fêtes est souvent liée aux plaisirs de la table et à la gastronomie. Et Rouen regorge de belles adresses pour flatter ses papilles gustatives. L'Epicurius en est une. Le restaurant de la petite rue Damiette est discret, la carte posée à l'extérieur sur un chevalet. Lorsque l'on entre dans l'établissement, tout en longueur, on découvre une décoration moderne et épurée. À la carte : un menu dégustation en sept plats pour les plus curieux ou, plus raisonnable, une formule entrée, plat et dessert pour 45 euros.

Une cuisine traditionnelle revisitée

En entrée, je penche pour les escargots avec un velouté de champignons, des chanterelles et un conchiglioni farci aux champignons. Une tuile de pain avec un jaune d'œuf cuit vient apporter du croquant à l'ensemble. Le plat est un délice avec une vraie recherche sur les textures, une originalité et, malgré tout, les marqueurs du beurre blanc persillé qui apportent un côté réconfortant. En plat, une noix de veau est servie avec des échalotes, un pressé de butternut, des déclinaisons autour de la betterave et une sauce bordelaise infusée au citron. Les saveurs sont puissantes, les cuissons parfaitement maîtrisées, et des épices chermoula viennent finement apporter à ce classique une touche de saveurs du Maghreb.

Noix de veau et sauce bordelaise.

Pour conclure, je me laisse tenter par la création fromagère, avec un ravioli au camembert coulant, espuma et huile de truffe. Là encore, les saveurs et les textures surprennent sans choquer. C'est la pâte du chef Quentin Le Deunff, 31 ans, à la tête du restaurant depuis trois ans. Il a fait ses classes chez de grands chefs, comme Gill notamment, et souhaite proposer cette "cuisine gastronomique dans un cadre pas guindé, avec un service convivial et chaleureux". Il propose des cartes renouvelées régulièrement avec des produits de saison qui mettent à l'honneur la Normandie. Un véritable régal pour les sens.

Pratique. 31 rue Damiette. Tel : 09 75 30 04 67