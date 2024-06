Rouen. A L'Echappoterie, on peint des objets en céramique en buvant une boisson

Un nouveau concept à Rouen ? L'Echappoterie, situé au 81 rue d'Amiens, est un lieu créatif dont le nom fait référence à "échappatoire" et "poterie". A notre arrivée, la gérante Fantine Georges, 33 ans, explique le concept. "C'est un café chaleureux où l'on vient choisir une pièce en faïence brute pour la peindre." Lors de notre activité, Fantine nous propose à boire : café, thé ou boisson froide.

Des peintures en libre-service

Pendant 2h30, des peintures, des pochoirs, une palette de peinture et des gommettes sont en libre-service. Sur chaque table, des pinceaux de tailles différentes et une éponge sont également mis à notre disposition. Si on manque d'imagination, il est aussi possible de s'inspirer de modèles déjà existants. Le plus difficile quand on est sur place, c'est de choisir l'objet que l'on va peindre car de nombreuses pièces sont exposées sur une étagère à l'entrée : des vases, des tasses, des porte-savons ou encore des boîtes. N'étant pas une artiste dans l'âme, je demande conseil à Fantine pour qu'elle m'aide à choisir une pièce facile à peindre. Elle me dirige donc vers un objet plat. Afin d'être sûre de mon choix, je réfléchis à l'utilité que j'aurai de l'objet. Je me dis qu'une jolie petite assiette pour mettre des pâtisseries pourrait être sympa, alors je m'inspire d'une assiette avec des fleurs. Au niveau de la peinture, trois couleurs retiennent mon attention : rose poudré, beige et jaune.

La première étape consiste à peindre une couche puis de réitérer l'opération trois fois de suite afin d'obtenir un rendu opaque. L'avantage de la céramique, c'est que contrairement à la toile d'un tableau, elle sèche rapidement. Le fond de mon assiette devenu rose, je peux dessiner mes fleurs. Comme je n'ai pas de talent particulier pour le dessin, Fantine me montre une technique simple et rapide : utiliser le bout d'un manche de pinceau. Mon idée est de dessiner des marguerites. Dans ma palette, je mets donc de la peinture jaune d'un côté puis beige de l'autre. Et je plonge donc le manche dans la peinture jaune. Je réalise un point sur mon assiette puis d'autres points blancs tout autour. C'est un exercice relaxant et apaisant. Au bout d'environ une heure, mon "œuvre" est terminée. Du côté de Fantine, le travail se poursuivra : "Je vais récupérer ces pièces que je tremperai dans une cuve d'émail transparent, une peinture spécifique." Ensuite elle les mettra dans le four, "pour une cuisson qui dure 24h". Dans une semaine, je pourrai venir chercher ma création qui ne sera plus mate mais brillante, après son passage dans le four.