Rouen. J'ai créé mes premières bougies parfumées et colorées de A à Z

Les bougies parfumées ne sont pas une nouveauté mais les personnaliser de A à Z n'est pas courant. C'est l'activité que j'ai testée cette semaine à l'atelier La Vive à Rouen, rue de la Tour de Beurre. Pendant près d'une heure, j'ai créé deux bougies avec des couleurs et senteurs différentes.

Faire appel à sa créativité

Tout au long de cette animation, j'ai été accompagnée par l'animatrice du lieu, Shanshan Liu. Dès mon arrivée, elle m'a remis un tablier. "La première étape consiste à peser la cire de soja", m'explique-t-elle. Pour la bougie carrée, j'ai mis dans mon récipient 50g de cire et pour la bougie cylindrique, 65g. Afin de simplifier le processus, chacune a été réalisée séparément. Seconde étape, faire fondre la cire dans un récipient posé sur des plaques de cuisson. A l'aide d'un thermomètre, je devais constamment vérifier la température de la cire car "on ne peut ajouter les senteurs que lorsque la température se situe entre 65 et 70 degrés", ajoute Shanshan.

Muguet et figue

En attendant que la cire fonde, j'ai senti différentes huiles essentielles - fleur de passion, melon, spéculoos, banane... - puis sélectionné mes deux colorants. Pour la bougie carrée, j'ai opté pour l'essence de muguet avec du colorant violet et pour la cylindrique, de l'essence de figue avec un colorant rose. Une fois la cire de ma future bougie carrée fondue, j'ai ajouté mon colorant puis mon essence.

Shanshan m'a ensuite montré comment fixer correctement la mèche au fond du récipient, une étape cruciale pour le bon fonctionnement de la bougie. Lorsque la température de la cire est redescendue entre 52 et 55 degrés, il était temps de la verser délicatement dans un contenant en verre. "Ne versez pas trop vite, m'a conseillé Shanshan, car la mèche risque de se déplacer dans la cire en séchant". J'ai répété ces étapes pour la bougie cylindrique. Le temps de séchage est la partie la plus longue de l'activité, mais cela m'a permis d'échanger davantage avec Shanshan à propos de l'atelier La Vive. Ce lieu propose d'autres activités créatives, comme la personnalisation de coques de téléphone avec une colle spéciale, auxquelles on peut ajouter de petits accessoires en forme d'animaux ou de donuts, pour un résultat original et unique.

Voici le résultat de mes deux bougies.

Mes bougies presque sèches, la responsable de l'activité m'a d'ailleurs proposé d'ajouter un accessoire, réalisé avec de la cire de soja, sur chacune de mes créations. J'ai ajouté une étoile de mer sur ma bougie carrée et une rose sur la seconde. Je n'étais pas peu fière du résultat car on ne sait jamais d'avance quel sera le rendu final une fois la cire séchée !