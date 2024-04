Près de Rouen. Un atelier pour fabriquer son instrument traditionnel amérindien

Pour cette nouvelle animation, le luthier/potier Grégory Robert et le spécialiste de la relaxation sonore Mathieu Larcier conjuguent leurs talents. Mathieu est un habitué de la Maison des forêts d'Orival, où il anime régulièrement ateliers de relaxation et séances de conte. Cette fois, il s'inspire des traditions orales animistes du peuple amérindien Lakota avec des thèmes tels que la création du monde, l'amour et le monde animal. C'est en pleine forêt qu'il fait revivre à son auditoire l'émotion de ces contes en s'accompagnant d'instruments de terre créés par Grégory d'après des instruments traditionnels amérindiens. En deuxième partie, Grégory, potier installé depuis 2015 en pays de Bray, animera un atelier de poterie créative afin que les participants réalisent eux-mêmes un petit instrument à vent en terre : un ocarina en forme d'oiseau inspiré par les civilisations pré-hispaniques d'Amérique du Sud.

Pratique. Samedi 27 avril à 14h30. Maison des forêts d'Orival. Réservation à maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr.