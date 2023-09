Cherbourg. Viol barbare : le gouvernement se tient à la disposition de la famille

Bérangère Couillard, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, a réagi lundi 25 septembre après les dernières nouvelles données trois jours plus tôt par Ludovic Loir sur l'état de santé de sa fille âgée de 29 ans victime d'un viol et d'actes de barbarie par Oumar N., suspect de 18 ans.

"Absence de soutien adéquat de la part du gouvernement"

Le papa avait indiqué vendredi 22 septembre à l'AFP ne pas avoir de "soutien adéquat de la part du gouvernement" : "Nous déplorons l'absence d'accompagnement dans les démarches auxquelles nous avons dû faire face dans de telles circonstances."

La réponse de la ministre

"À la suite de la réaction de son père, j'ai confirmé que j'avais pris attache dès cet été auprès de la famille de Mégane, victime du viol atroce de Cherbourg, et que le Gouvernement se tenait à leurs côtés", précise Bérangère Couillard sur Twitter.