Cherbourg. Viol avec actes de barbarie sur une femme de 29 ans : le gouvernement a-t-il réagi ?

Ni le président de la République Emmanuel Macron, ni la Première ministre Élisabeth Borne, ni le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'avaient encore pris la parole mardi 15 août, à 18 heures, après l'annonce cinq jours plus tôt du viol avec actes de barbarie commis par Oumar N., suspect de 18 ans mis en examen, sur une femme de 29 ans.

Mais dans le gouvernement, Bérangère Couillard, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, s'est exprimée dimanche 13 août sur Twitter en précisant que ce viol était "ignoble, immonde" : "J'observe les récupérations politiques inappropriées. La justice fera son travail."

Le viol avec actes de torture et barbarie survenu à #Cherbourg est ignoble, immonde. Je pense à la victime et espère, de tout cœur, avoir rapidement des nouvelles rassurantes sur son état de santé. J'observe des récupérations politiques inappropriées. La justice fera son travail.

Le lendemain, la ministre a rédigé un nouveau tweet en précisant être "en contact avec le sous-préfet de Cherbourg" pour suivre de près l'évolution de l'état de santé de la victime de "l'atroce agression" : "Je veux assurer ses proches du soutien du Gouvernement."

Dans la majorité, le député Renaissance de la troisième circonscription de la Manche Stéphane Travert avait réagi samedi 12 août :

Devant cet acte barbare et ignoble mes pensées vont pour cette jeune femme agressée et violée à @VilleCherbourg. La lutte contre les violences faites aux femmes et un combat quotidien et c'est le nôtre ! La justice devra passer. Soutien à elle et à sa famille. #stopviolence https://t.co/mHDP2VjaGZ