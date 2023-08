Viol et acte de barbarie à Cherbourg. La réaction du maire Benoît Arrivé

"Une très vive émotion" et un témoignage de solidarité du conseil municipal. Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, a réagi après le viol subi par une habitante vendredi 4 août.

"Les services municipaux et moi-même nous tenons à leur entière disposition pour les aider et les accompagner", a indiqué l'élu dans un communiqué, s'adressant à la victime et sa famille. Il partage aussi "la stupéfaction et la tristesse que suscite cet acte". Il ne fera pas de commentaire sur l'enquête et confirme qu'un suspect a été arrêté jeudi 10 août.

D'autres réactions

D'autres personnalités politiques ont réagi à ce drame, comme le président du Rassemblement National Jordan Bardella, ou le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Il y a peu de temps encore, le viol atroce commis à #Cherbourg aurait fait la une. Aujourd'hui, la banalisation de l'horreur la relègue au rang de fait divers. Refusons de nous y habituer.



Courage à la victime de 29 ans, énième vie brisée par la barbarie qui gagne la France. — Jordan Bardella (@J_Bardella) August 12, 2023

Un criminel doit être condamné pour ses crimes qu'ils s'appelle Oumar, Francis, Michel, Emile, Guy ou Patrice. La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau ni nationalité. Se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs est raciste — Olivier Faure (@faureolivier) August 12, 2023