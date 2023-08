Cherbourg-en-Cotentin. Une femme dans un état grave après un viol, un suspect interpellé

Une femme de 29 ans est dans un état grave à l'hôpital. Cette dernière a sollicité les services de secours après avoir été violée à son domicile à Cherbourg vendredi 4 août. La victime a subi des faits "d'une grande violence" par un "individu qu'elle avait déjà vu mais qu'elle ne connaissait pas", précise Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg.

Actes de barbarie

Le suspect a été interpellé par la police. Il s'agit d'un jeune majeur déjà connu par les forces de l'ordre. Après son placement en garde à vue jeudi 10 août, où il a d'abord contesté toute responsabilité, l'homme a fini par "reconnaître laconiquement les faits susceptibles de lui être imputés".

Selon nos confrères du Figaro, l'homme aurait utilisé "un manche à balai" après l'avoir "frappée à de multiples reprises, au visage et sur le corps". Toujours selon Le Figaro, "les médecins ont diagnostiqué chez la victime une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique".

Ce vendredi 11 août, "la procédure était transmise au parquet de Coutances, juridiction pôle de l'instruction, aux fins d'ouverture d'une information judiciaire du chef de viol accompagné d'actes de barbarie", précise-t-on. Le suspect risque la réclusion criminelle à perpétuité.

À 16 heures, ce vendredi, "l'état de la victime suscite toujours des inquiétudes", ajoute le procureur de la République de Cherbourg. Elle est toujours hospitalisée.