Viol barbare à Cherbourg. Anna Pic : "Ce drame ne peut que susciter la sidération"

La députée du nord-Cotentin a réagi lundi 14 août, dans la matinée, après le viol barbare commis dix jours plus tôt par Oumar N., 18 ans, sur une femme âgée de 29 ans et dévoilé par le parquet vendredi 11 août.

"Solidarité" et "compassion"

"Le drame survenu à Cherbourg-en-Cotentin le 4 août dernier ne peut que susciter la sidération", explique-t-elle lundi 14 août. "Je souhaite faire part de ma solidarité auprès de la victime et l'assurer, ainsi que sa famille et ses proches, de ma compassion. Je partage l'émotion qui s'est emparée de nos concitoyens et ne ferai aucun commentaire sur cette affaire." Elle évoque également "la qualité du travail" des forces de l'ordre et de la justice qui a permis une interpellation "rapide" : "C'est dans la sérénité que la justice suivra son cours."

Le maire socialiste de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé s'était aussi exprimé samedi 12 août après ce drame dans sa ville.