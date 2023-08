Manche. Viol barbare sur une femme de 29 ans à Cherbourg : ce que l'on sait

Sa vie a basculé le 4 août dernier. Une femme âgée de 29 ans a été violée et torturée chez elle dans le centre-ville de Cherbourg, par Oumar N., 18 ans. Cet homme s'était introduit chez la jeune femme et avait notamment utilisé un manche à balai selon Le Figaro pour commettre ce viol barbare.

"Le suspect n'a manifesté absolument aucune empathie"

Le suspect est très défavorablement connu des services de police, notamment pour une précédente agression sexuelle sur sa petite sœur de 4 ans selon le quotidien national qui dévoile de nouvelles informations dans son édition du lundi 14 août. Oumar N., mis en examen et placé en détention provisoire, n'a "manifesté absolument aucune empathie". "Les enquêteurs ont rarement vu une affaire aussi atroce, les faits sont vraiment barbares", ajoute aussi une source proche du dossier au Figaro. "La victime a vécu un calvaire et a été massacrée." Dimanche 14 août, le parquet a annoncé que le pronostic vital de la victime était toujours engagé.

Le choc et la stupeur sur les marchés de Cherbourg

Sur les marchés de Cherbourg, samedi 12 et dimanche 13 août, le choc et les hommages envers cette habitante se sont multipliés. Des élus politiques de gauche ou de droite ont aussi réagi comme le maire socialiste de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé qui évoque "une très vive émotion", ou encore les présidents du Rassemblement national, Jordan Bardella, et de Reconquête, Eric Zemmour. Le député Renaissance de la Manche Stéphane Travert évoque un acte "barbare" et "ignoble" : "Mes pensées vont pour cette jeune femme agressée et violée à Cherbourg, la justice devra passer."