Viol et acte de barbarie à Cherbourg. Le pronostic vital de la victime toujours engagé

Le pronostic vital de la victime d'un viol et d'actes de barbarie est toujours engagé, dimanche 13 août, a communiqué le parquet de Coutances, en charge des investigations.

La jeune femme de 29 ans a été violée à son domicile vendredi 4 août à Cherbourg. Elle a été frappée à de nombreuses reprises au visage et sur le corps. Ella a de multiples blessures dont une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme et des fractures aux côtes.