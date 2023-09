Viol et actes de barbarie à Cherbourg. La jeune femme est sortie du coma

Les faits se sont produits vendredi 4 août. Une jeune femme de 29 ans avait été violemment agressée et torturée à son domicile du centre de Cherbourg par un jeune majeur.

Un suspect déjà mis en cause dans d'autres affaires de violence

Des actes "d'une grande violence" commis par un "individu qu'elle avait déjà vu mais qu'elle ne connaissait pas", avait précisé Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg.

• Lire aussi : Manche. Viol barbare sur une femme de 29 ans à Cherbourg : ce que l'on sait

Le père de la victime a annoncé son réveil mercredi 6 septembre, précisant que "son état de santé reste fragile". Il a également remercié toutes les personnes ayant soutenu la famille par des messages ou des dons sur la cagnotte ouverte pour la jeune femme mi-août, qui est en cours de vérification, donc indisponible pendant 48 heures.

Le suspect, Oumar N., âgé de 18 ans a été mis en examen et placé en détention vendredi 11 août. Il avait déjà été condamné pour d'autres faits d'atteinte aux biens et de violences, dont une procédure de viol sur mineure en 2019 classée sans suite, et une autre procédure d'agression sexuelle en cours d'enquête.

Le suspect compterait aussi 17 mentions au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), un fichier de police judiciaire qui contient des informations sur les personnes mises en causes et les victimes.