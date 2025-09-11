Voile. Le Normand Alexis Loison remporte la première étape de la Solitaire du Figaro

Le vétéran Alexis Loison (Groupe Reel) a remporté, jeudi 11 septembre, la première étape de la 56e Solitaire du Figaro, entre Le Havre et la baie de Morlaix en Bretagne, ont annoncé les organisateurs.

Après plus de trois jours en mer, le Cherbourgeois natif de Rouen a franchi la ligne d'arrivée à 7h55, une quinzaine de minutes seulement devant ses deux premiers poursuivants, les skippers du programme Macif Hugo Dhalenne (2e) et Charlotte Yven (3e). Cette première étape avait été raccourcie peu avant le départ en raison d'une météo défavorable.

19e participation à la Solitaire

Prévu initialement pour aller enrouler le Fastnet au large de l'Irlande, le tracé est finalement resté en Manche. Il s'agit de la deuxième victoire d'étape pour Alexis Loison en 19 participations. Les navigateurs ont encore deux étapes à parcourir jusqu'au 25 septembre.

La prochaine étape s'élancera dimanche 14 septembre de la baie de Morlaix en direction de Vigo, en Espagne, pour un périple de 565 milles (1 046km) à travers le golfe de Gascogne. Chacun des 35 concurrents embarque sur un bateau identique, le Figaro Bénéteau 3, un monocoque équipé de foils.

