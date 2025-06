Genêts. St Graal et Michel Hubert pour s'échauffer avant le festival des Grandes Marées

Avant le festival, c'est déjà le festival aux Grandes Marées de Jullouville. Il a lieu du 19 au 27 juillet. Cette année, en plus des concerts du festival, deux soirées de spectacles et de concerts gratuits sont prévus pour l'ouverture de la cinquième édition, en plus des sept soirées de concert.

Un "before" pour s'échauffer

Un before est prévu dimanche 20 juillet, toujours hors les murs, place du casino à Jullouville, à partir de 21h. Il s'agit d'une nouveauté pour cette année. Il va y avoir deux concerts gratuits avec St Graal et sa pop énergique et romantique et Michel Hubert et son électro entre eurodance et bass musique.

St Graal est notamment connu pour son titre Je t'emmènerai, qui cumule six millions de vues sur les réseaux sociaux et 1,7 million de streams. Il sort un nouvel EP le 27 septembre prochain.

Michel Hubert est un jeune artiste, "la tempête après le calme, le feu après la fumée", selon les organisateurs du festival, qui ajoutent "devant les foules, il se transforme et le public se transcende. Roi du spectacle, il met en scène ses morceaux grâce à des décors et costumes uniques. Véritable tourbillon d'énergie, impossible de rester assis !"

Une proposition hors les murs

Genêts aussi à le droit de faire la fête. Samedi 19 juillet, une soirée dédiée aux talents locaux et aux amateurs est prévue à partir de 18h sur la place de la mairie, avec La base (Rock), Cigale Do Brazil (Batucada - fanfare de percussions), Alcie Bela et Jack Ellis (Blues / Pop Folk) et la Compagnie Maroulotte (Théâtre / Arts de la Rue).