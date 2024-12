Grandes Marées 2025 à Jullouville. Découvrez la nouvelle vague d'artistes à l'affiche du festival !

La semaine dernière, nous vous annoncions déjà les premiers noms de cette 5e édition des Grandes Marées : Pascal Obispo (vendredi 25 juillet 2025), Kavinsky (samedi 26 juillet 2025) et Bob Sinclair (lundi 21 juillet 2025). Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dévoiler de nouveaux artistes qui viendront compléter cette programmation exceptionnelle !

IAM - jeudi 24 juillet 2025

Rap

Formé en 1989, IAM est un groupe emblématique du rap français. Composé de figures légendaires comme Akhenaton et Shurik'n, IAM a marqué l'histoire de la musique avec des albums comme L'Ecole du Micro d'Argent, toujours considéré comme l'un des meilleurs de la scène rap française.

LES INNOCENTS - mardi 22 juillet 2025

Pop Rock

Les Innocents, icônes de la pop française des années 80 et 90, reviennent avec un nouveau souffle. Après une pause de plusieurs années, Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain ont relancé le groupe en 2013, livrant des albums acclamés par la critique.

ALAIN CHAMFORT - mercredi 23 juillet 2025

Chanson française

Avec plus de 50 ans de carrière, Alain Chamfort s'impose comme une figure incontournable de la chanson française. Son dernier album, L'Impermanence, sorti en 2024, clôture en beauté une discographie exceptionnelle. Son concert promet d'être un moment d'émotion intense.

BON ENTENDEUR - Dimanche 27 juillet

Bon Entendeur, c'est la rencontre virtuose des sons, des voix et des époques… Aux prémices, Bon Entendeur se fait connaître grâce à ses mixtapes réalisées sur fond de voix de personnalités. Leur premier album, "Aller-Retour , sorti en 2019, a l'idée originale de mettre à l'honneur la vague francophone des seventies sur des sons contemporains. Un véritable succès qui consacre leur titre phare "Le temps est bon" ! Après un deuxième album, "Minuit" sorti en 2021, l'année 2024 marque le retour de Bon Entendeur sur la scène française avec une tournée estivale et un troisième album "Rivages" qui s'inscrit en signature de leur esthétique : vintage, disco et électronique.