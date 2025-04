Jullouville. Michel Polnareff annoncé pour clôturer le festival Grandes Marées

Le festival Grandes Marées de Jullouville vient d'annoncer le nom de l'artiste qui va refermer l'édition 2025. Du 19 au 27 juillet, 35 artistes vont se produire sur la plage de la station balnéaire. Bon Entendeur, IAM, Adé, Kavinsky, Pascal Obispo, Stephan Eicher, Cerrone, Alain Chamfort, Laurent Voulzy, Bob Sinclar ou encore Cassius ont déjà été annoncés. Il manque encore un artiste, et il a été dévoilé : il s'agit de Michel Polnaref.

Le chanteur français de 80 ans est en tournée en 2025, sa dernière. Il viendra dans la Manche pour chanter ses tubes comme Lettre à France, Goodbye Marylou, Love Me, Please Love Me. La programmation du festival est maintenant complète.