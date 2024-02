Festival Grandes Marées. Olivia Ruiz, Francis Cabrel… Découvrez la programmation complète à Jullouville

Le festival des Grandes Marées de Jullouville vient de dévoiler l'intégralité de la programmation de son édition 2024. Pascal Obispo et Jain ont déjà été annoncés, tout comme Kyo ou Aliocha Schneider. Enfin, le DJ Martin Solveig et Cali sont déjà connus. Lors de cette nouvelle livraison d'artiste, la venue d'Olivia Ruiz et Francis Cabrel est aussi révélée. En tout, 28 artistes seront au festival du 20 au 28 juillet.

La programmation complète !