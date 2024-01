Jullouville. Trois nouveaux noms dévoilés pour le festival des Grandes Marées

La programmation du festival des Grandes Marées de Jullouville se remplit encore un peu plus. Vendredi 26 janvier, les organisateurs ont annoncé trois nouveaux noms de groupes ou d'artistes. En plus de ceux déjà annoncés, les fans pourront donc voir Kyo, FFF ou encore Aliocha Schneider.

• Lire aussi. Festival Grandes Marées. Découvrez les premiers artistes programmés à Jullouville

Dans le détail

FFF est un quatuor rock qui tire vers le funk. Le groupe va venir défendre sur scène son nouvel album I SCREAM,23 ans après le dernier. FFF sera en concert vendredi 26 juillet.

On ne présente plus Kyo, ce groupe pop rock dont le titre Le Chemin a été diffusé il y a 20 ans. Et on peut dire qu'il a "tenu la distance". Pour cet anniversaire, Kyo est en tournée. Pour venir fêter cet événement, ce sera samedi 27 juillet.

Aliocha Schneider est un artiste folk/pop "à la douceur nostalgique et solaire", selon le festival. Il vient présenter son troisième album, mais qui est le premier en français. Auteur, compositeur, interprète, Aliocha Schneider est aussi acteur.

• Lire aussi. Jullouville. Trois nouveaux artistes annoncés par le festival Grandes Marées