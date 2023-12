Jullouville. Trois nouveaux artistes annoncés par le festival Grandes Marées

Le festival est de retour avec une programmation des plus ambitieuse pour cette édition 2024. Cette année, le festival Grandes Marées de Jullouville revient avec puissance, fort de son succès l'année précédente avec 24 238 personnes réunies devant une pléiade d'artistes. Une fois encore, le festival promet de taper très fort et on les croit sur paroles, puisque lundi dernier, nous avions dévoilé les trois premiers artistes à se produire sur scène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le festival a vu les choses en grand en annonçant Pascal Obispo, Jain et Dionysos.

Pour la suite de cet événement entre ciel et mer, voici les trois artistes qui rejoignent la programmation 2024 :

Francis Cabrel - Mardi 23 juillet 2024

Immense artiste de la chanson française, Francis Cabrel a su allier succès commercial, humilité et exigence artistique, tout en restant fidèle à ses convictions musicales et personnelles. Une authenticité qui a conquis le public français et francophone du monde entier. Sa plume sensible et poétique illustre ses préoccupations d'homme et de citoyen, comme son attachement à sa culture occitane.

Olivia Ruiz – Lundi 22 juillet

Sept ans se sont écoulés depuis son dernier album, pourtant Olivia Ruiz n'a jamais quitté la scène. Elle arpentait celle des librairies où ses deux romans ont rencontré un immense succès, et celle des théâtres où elle s'est produite avec le spectacle Bouches Cousues. Elle revient avec un nouvel album prévu pour 2024 et qui parlera à toutes celles et ceux qui ne veulent pas abdiquer devant les diktats ambiants.

Claudio Capéo – Mercredi 24 juillet 2024

Révélé en 2016 par son tube Un homme debout, Claudio Capéo enchaîne depuis les succès. Il s'est installé durablement dans le paysage musical français grâce à des textes humanistes et sensibles, et à son grain de voix si particulier.