Place du commerce à Caen. Café créatif, fromagerie et loisirs pour enfants

Prendre un café tout en décorant une tasse en céramique ? A peine ouvert, Céramilatte séduit déjà les amateurs d'activités créatives. "On discute, on peint et on déguste des pâtisseries pendant un atelier de 2h30", explique Salomé Renouf, l'une des deux fondatrices. Une fois la pièce terminée, il faut attendre une semaine pour la récupérer, le temps de l'émaillage et de la cuisson.

Un troisième magasin

et un nouveau parc pour enfants

La Crémerie des baratineurs a écouté ses clients et a ouvert une troisième boutique. Elle se trouve sur la Côte de Nacre. "Luc-sur-Mer c'est le bon plan, car on est proche de Douvres, Ouistreham, Courseulles, et nos clients sont ravis car ils n'ont pas besoin de se rendre à Caen pour profiter de nos produits", développe Julien Fouillet, responsable de la boutique.

Et pour les enfants, Savana Parc propose des activités avec une pointe d'originalité. Quentin Ngongo, cogérant de la structure, précise : "Les enfants peuvent profiter de la structure tout en jouant ensemble avec un bracelet connecté, pour faire une chasse aux points ensemble."