Environnement. La Normandie surpasse la moyenne nationale de 20kg dans un domaine clé : bravo les Normands

En 2023, les habitants de la région Normandie ont trié 78kg de déchets ménagers par personne, un chiffre bien au-dessus de la moyenne nationale de 58kg. Mais comment expliquer cette différence ? La clé réside dans une collecte de plus en plus efficace des emballages en plastique et carton, avec une progression spectaculaire de +12,6% du tri des plastiques.

Le tri des emballages : un pas en avant pour la planète

Les Normands ont trié 62,5kg d'emballages ménagers (plastiques, cartons, verres, etc.), un chiffre en hausse de 2% par rapport à 2022. Tandis que le tri des papiers a diminué de 9%, le recyclage des plastiques est clairement le grand gagnant. A l'échelle nationale, les Français n'ont pas connu une telle explosion : seulement 25kg d'emballages légers ont été triés, contre 33kg de verre. L'écart entre la Normandie et le reste de la France ne fait que s'accentuer.

Les nouveaux centres de tri : un tournant pour la région

Le déploiement de nouveaux centres de surtri en 2024 marque une étape clé pour la Normandie. Ces centres vont permettre de traiter des plastiques encore plus complexes, comme les pots de yaourt en polystyrène. Ces innovations, associées à des initiatives de tarification incitative, devraient faire grimper encore plus les chiffres de tri dans les années à venir.

Le réemploi en Normandie : un avenir plus vert

Mais ce n'est pas tout ! La Normandie fait aussi figure de pionnière dans le réemploi des emballages. En 2025, les Normands pourront acheter des produits de consommation courante dans des emballages réutilisables dans leurs supermarchés. Une petite révolution écoresponsable qui pourrait bien inspirer le reste du pays.

Le défi à relever : des objectifs ambitieux

Si les résultats de 2023 sont prometteurs, la route est encore longue pour atteindre les objectifs européens de recyclage à 100%. Le réemploi, le développement de la collecte hors foyer et la tarification incitative restent des leviers à activer rapidement pour amplifier cette dynamique.

Conclusion

Les Normands sont clairement en avance sur le reste de la France en matière de tri des déchets. Mais attention, la lutte contre les déchets ne fait que commencer !