Rouen. Un homme de 29 ans interpellé pour vol à la roulotte, violence, rébellion et menaces de mort

Vers 1h45, dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 février à Rouen, un homme de 29 ans a été interpellé par la police et placé en garde à vue pour vol à la roulotte, rébellion et menaces de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Ce soir-là, au niveau du quai du Havre à Rouen, une équipe de Police secours est intervenue pour un homme était en train de commettre un vol dans une voiture.

Arrivés sur les lieux, "l'homme a jeté une paire de chaussures en direction des policiers et s'est débarrassé d'un sac en plastique". Les policiers l'ont interpellé mais il s'est rebellé et a menacé de mort les policiers. Arrivé au commissariat, lors de sa fouille, il a porté des coups à un des policiers et a menacé de mort d'autres policiers. Il a ensuite été placé en garde à vue. La police a aussi découvert qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français.