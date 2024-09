Saint-Étienne-du-Rouvray. Vol de voiture : trois jeunes interpellés et placés en garde à vue

Un vol de voiture a eu lieu dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 septembre vers 1h50 à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Trois jeunes, âgés d'entre 17 et 18 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Le propriétaire de la voiture signale avoir perdu ses clés

Selon la police, le propriétaire du véhicule a signalé aux forces de l'ordre avoir perdu ses clés et qu'on lui avait volé sa voiture. La Brigade anti-criminalité (BAC) a alors effectué une surveillance pour la retrouver, il s'agissait d'une Audi A5 géolocalisée. Quelques minutes plus tard, les policiers aperçoivent "le véhicule arriver à vive allure avenue Maryse Bastié", a précisé la police.

Interpellation et garde à vue

La voiture de la BAC a ensuite tenté de l'intercepter, mais le conducteur de l'Audi est monté sur le trottoir pour prendre la fuite et a percuté un panneau de signalisation, qui s'est arraché et a provoqué l'immobilisation de la voiture. Les occupants ont ensuite tenté de prendre la fuite en courant, mais ont été rattrapés par la BAC. Il s'agit de trois jeunes, l'un âgé de 18 ans et les deux autres de 17 ans. Tous ont été interpellés et placés en garde à vue.

Selon la police, il n'y a pas eu de blessés.